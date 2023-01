Noch nicht zu spät für Registrierung Glasfaserausbau in Dormagen - so ist der aktuelle Stand

Delhoven und Hackenbroich sind die ersten Stadtteile, in denen die Ausbauarbeiten für die Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser vollständig abgeschlossen sind. Interessierte Bürger, die sich bereits vor und während des Ausbaus für einen „NetCologne“ Anschluss registriert haben, werden nun schrittweise auf das neue Netz geschaltet. Interessierte, die jetzt neu wechseln möchten, können weiterhin einen Anschuss erhalten, allerdings fallen dann individuelle Kosten für den Hausanschluss an. Generell empfiehlt das Kölner Unternehmen, Kündigungen beim bisherigen Anbieter nicht selbst vorzunehmen, sondern diese über „NetCologne“ steuern zu lassen. So wird beispielsweise die Rufnummernmitnahme erleichtert.