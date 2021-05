Glsfaserausbau in Dormagen : Anmeldephase wird verlängert

Glasfaserausbau schnelles Internet Sven Dorok, NetCologne-Kundenberater und Nicole Hauffe, Leiterin Kundenservice bei der evd. Foto: Markus Schwalenberg

Dormagen Die Kooperationspartner evd und NetCologne hoffen, bis zum 18. Juli die notwendige Quote von 40 Prozent Vertragsabschlüssen erreichen zu können.

Weil das Ziel noch nicht erreicht ist, gehen evd und NetCologne in die Verlängerung: 40 Prozent der Haushalte innerhalb eines Stadtteils einen entsprechenden Vertrag bei NetCologne abschließen, damit schnelles Internet per Glasfaser realisiert wird. In Delhoven ist die Hälfte der erforderlichen Quote erreicht – in Hackenbroich liegt sie allerdings momentan bei unter zehn Prozent. Die so genannte Vormerkungsphase wird jetzt bis zum 18. Juli verlängert, weil beide Partner der Überzeugung sind, dass die Zahl der tatsächlich Interessierten deutlich höher ist als es die bisherige Quote zeigt.

In den vergangenen Tagen haben sich Bürger gemeldet und appellieren an andere, doch mitzumachen. Ein Hindernis auf dem Weg könnte sein, so heißt es gegenüber der Redaktion, dass es in größeren Wohnblocks erst Eigentümerversammlungen stattfinden müssen, um darüber zu befinden. Das ginge nicht so schnell.