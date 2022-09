Giftspinne im Stadtgebiet : Nosferatu-Spinne auch in Dormagen

Auch in Zons wurde die Nosferatu-Spinne gesichtet. Foto: Martina Hybrazcek/Martina Hyrbazcek

Dormagen Mehrmals wurde die Nosferatu-Spinne in den letzten Tagen im Stadtgebiet gesichtet. Laut Biologischer Station ist sie im Grunde harmlos.

Die Nosferatu-Spinne ist mittlerweile auch in Dormagen angekommen, mehrfach wurde sie in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet gesichtet – unter anderem war die Webspinne zu Gast bei einer Familie in Zons, ein weiteres Exemplar hatte sich sogar bis Dormagen-Mitte vorgekämpft.

So machte es sich eine Nosferatu-Spinne im Keller von Anna Clusji gemütlich. „Es war ein absoluter Schock, ich habe mich so erschrocken. Ich habe dann die Türe direkt wieder zugeknallt und bin hochgelaufen, mein Mann hat die Spinne dann ein paar Stunden später entfernt“, erzählt sie. Zunächst habe sie nicht gewusst, um welche Spinne es sich handelte. „Ich habe dann erst in den Sozialen Medien ein Bild der Nosferatu-Spinne gesehen und habe sie dann erkannt.“

Michael Stevens von der Biologischen Station hat die Fotos auf Nachfrage der Redaktion begutachtet: „Es handelt sich klar um die Nosferatu-Spinne“, sagt er. Ursprünglich komme sie aus dem Mittelmeerraum, doch durch „die heißen vergangenen Sommer hat sie ihr Areal erweitert“. Ausgebreitet habe sie sich mittlerweile insbesondere entlang der Rheinschiene. Grundsätzlich bestehe laut Stevens kein Grund zu Sorge, „am besten ist es, wenn man sie mit einem Glas und einem Buch nach draußen bringt“.

Aggressiv sei die Spinne grundsätzlich nicht, „nur wenn sie einen Kokon abgelegt hat und ihr Nest verteidigt, dann kann sie sich durchaus in Angriffsposition begeben, also die Vorderbeine heben und ihr Mundwerkzeug präsentieren.“ Der Biss der Nosferatu-Spinne ähnele dem einer Mücke oder einer Wespe, „das kommt ganz darauf an, wie man reagiert“. Eine Besonderheit: „Die Nosferatu-Spinne spinnt keine Netze, sie jagt quasi ‚zu Fuß’“, erklärt der Experte. Durchaus spannend.

In den Sozialen Medien kommt die Spinne leider weniger gut an, so heißt es in Kommentaren in der Gruppe „Nette Dormagener“ unter anderem: „Ich kann mittlerweile nicht mehr bedenkenlos lüften, weil ich Angst habe, dass ich dann einen ungebetenen Gast beherberge.“

