Gewerbesteuer in Dormagen : Betriebsprüfer soll Finanzamt kontrollieren

Um mehr Gewerbesteuer zu erwirtschaften, soll in Dormagen intensiver geprüft werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Dormagen Die Stadt will einen Experten einstellen, der die Finanzbehörden bei deren Steuerprüfungen bei Großunternehmen begleitet. Erwartet werden in der Folge Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Was auf den ersten Blick nach einer normalen Stellenbesetzung aussieht, birgt gleich Zündstoff: Die Stadt will einen Betriebsprüfer einstellen, der die Außenprüfungen des Finanzamtes bei Großunternehmen begleitet. Die mehrheitliche Zustimmung in der Politik gilt als sicher, weil von dort bereits Signale gekommen waren, dass das Rathaus aktiv werden soll. Ziel ist letztlich „mehr Steuergerechtigkeit“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld, der davon ausgeht, dass es durch den Einsatz eines solchen kommunalen Betriebsprüfers unter dem Strich Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer geben wird.

Vorbild sind drei Städte in der Region, die nicht weiter genannt werden, die bereits so verfahren. „Grundsätzlich haben alle bislang durchweg positive Erfahrungen gemacht“, sagt Kämmerin Tanja Gaspers. Daher sei der Mehraufwand bei den Personalkosten in Höhe von rund 100.000 Euro im Jahr gerechtfertigt. Gaspers schreibt in der Beratungsvorlage für die Ratsmitglieder: „Nach den Erfahrungen aus den befragten Städten kann mit Mehrergebnissen frühestens nach ca. einem Jahr gerechnet werden.“

Info Was die „Zonser Erklärung“ will Erstens Die Neugestaltung der steuer- und kommunalverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Gewerbesteuer. Zweitens Gründung einer aus Experten und politisch Verantwortlichen bestehenden Arbeitsgruppe, die unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbänden einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeitet Aktuell Diese Kommunen haben mitgeteilt, dass sie ebenfalls die Zonser Erklärung unterschreiben möchten: Solingen, Burscheid, Kamp-Lintfort, Odenthal, Leichlingen, Herne.

Im Fokus hat die Stadt Großunternehmen, „die den steuerrechtlichen Rahmen weitestgehend ausschöpfen“, so Lierenfeld. Die Gewerbesteuer sei zunächst einmal eine Einnahme, die den Kommunen zusteht, ehe davon wiederum Abgaben zu entrichten seien. „Das Finanzamt hat davon nichts, im Unterschied zu anderen Steuerarten.“ Weil die Finanzämter über große Ermessensspielräume verfügten, sei es sinnvoll, so der Bürgermeister, dass ein Betriebsprüfer die Interessen der Stadt vertritt. „Zum Teil geht es um Millionen-Euro-Beträge.“

Das Thema der Teilnahme an Steuerprüfungen ist aktuell durch die Diskussion des Gewerbesteuerhebesatzes in den Fokus gerückt. Die Verwaltung verspricht sich von der Teilnahme an diesen Prüfungen eine „nicht zu vernachlässigende Wirkung auf die Landesfinanzverwaltungen“, so Kämmerin Gaspers, die dazu führen könnte, dass die Prüfung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage und der gewerbesteuerlichen Spezialvorschriften wieder vermehrt in den Fokus gestellt wird. Die Stadt hat aus gerade abgeschlossenen Steuerprüfungen im Eigenbetrieb, den Technischen Betrieben sowie der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft den Eindruck gewonnen, dass das Hauptaugenmerk der Groß- und Konzernbetriebsprüfung „auf anderen Steuerarten liegt“.

Dormagen war im Juli Ausgangspunkt eine bundesweit beachteten Initiative für mehr Gerechtigkeit bei der Gewerbesteuer und gegen Unternehmen, die am Standort produzieren, aber aufgrund komplizierter Konstruktionen ihre Steuerlast in Kommunen entrichten, die teilweise einen extrem niedrigen Hebesatz haben. Damals haben 30 Kommunen die „Zonser Erklärung“ unterzeichnet. „Alle Städte und Gemeinden sollen nicht in einen Konkurrenzkampf der gegenseitig massiven Unterbietung der Gewerbesteuer-Hebesätze eintreten bzw diesen beenden“, fordert Lierenfeld. In Monheim liegt der Hebesatz bei 250 Punkten, Leverkusen will dem folgen – was letztlich den Vorstoß des Dormagener bürgermeisters auslöste. In Dormagen beträgt er 450 Punkte.