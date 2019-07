Gewerbepark-Erweiterung in Dormagen : Bürgerinitiative befürchtet Kahlschlag

Gewerbepark-Erweiterung in Dormagen

Dormagen Dass ab heute wegen Pilzbefall zahlreiche kranke Bergahorne am Holzweg gefällt werden, lässt bei der Bürgerinitiative „Der Wald bleibt!“ Alarmglocken läuten. Die Stadt weist auf die Dringlichkeit der Fällungen hin.

Der „komplette Kahlschlag am Holzweg“ empört Volkmar Ortlepp sehr. Gemeinsam mit der Dormagenerin Brigitte Savlidis kämpft der Neusser als Bürgerinitiative „Der Wald bleibt!“ für den Erhalt des Wäldchens rund um den Holzweg. In einem Teil des Grünzugs hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Dormagen vor, das Gewerbegebiet „Top West“ beiderseits der Alten Heerstraße bis zum Holzweg als südliche Grenze zu erweitern. Noch ist dieses Vorhaben nicht beschlossen, wohl aber angestoßen. Frühestens im Oktober wird darüber im städtischen Planungsausschuss beraten. Dass ab dem heutigen Freitag am Holzweg zahlreiche Bergahornbäume wegen der Rußrinden-Krankheit gefällt werden, lässt bei der Bürgerinitiative die Alarmglocken läuten.