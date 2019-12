Gewerbegebiet in Dormagen : Initiative kritisiert Planung am Silbersee

Initiative kritisiert Planung am Silbersee

Gewerbegebiet in Dormagen

Am Silbersee im Norden von Dormagen soll eine großes Gewerbegebiet entstehen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Was auf dem Papier wie eine Formalie aussah, löste im Planungs- und Umweltausschuss doch eine Kontroverse aus: Die Erweiterung des geplanten Gewerbeareals am Silbersee Richtung Norden.

Um was es geht: Am Silbersee gibt es die letzte, sehr große und zusammenhängende Fläche, die für Gewerbegebiete genutzt werden kann. Hinzu kommt, dass an dieser Stelle ein interkommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Neuss verabredet ist. Im Zuge der Planungen hat sich jetzt herausgestellt, dass eine große Fläche des ursprünglichen Plangebietes als Ausgleichsfläche für den Artenschutz benötigt wird. Um diesen „Ausfall“ zu kompensieren, wird das Plangebiet im Rahmen eines „Zielabweichungsverfahrens“ nach Norden hin um drei Hektar erweitert. Die dortige Fläche ist im Regionalplan der Bezirksregierung als „Sondierungsfläche für den gewerblich-industriellen Bereich“ ausgewiesen.