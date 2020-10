Kostenpflichtiger Inhalt: Gewerbegebiet in Dormagen : Bürgerinitiative warnt vor Silbersee-Entwicklung

Kämpft für den Erhalt des Silbersee-Areals: Peter Jacobs. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen Die Ablehnung der sich abzeichnenden Rot-Grünen Koalition in Neuss für eine gewerblich-industrielle Entwicklung am Silbersee nutzt die Bürgerinitiative Lebenswertes Delrath: Sie will auf die ihrer Meinung nach erheblichen Probleme und Ungereimtheiten an dieser Stelle aufmerksam machen.