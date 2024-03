Gesundheit in Dormagen Zahl der Demenz-Erkrankungen steigt weiter an

In Deutschland sind derzeit etwa 1.8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) auf Nachfrage mitteilt, wurde im Gebiet Nordrhein in den letzten Jahren die gesicherte Diagnose „Demenz bei Alzheimer-Krankheit“ im Schnitt pro Quartal rund 42.000 Mal erhoben. Im Rhein-Kreis Neuss waren es zuletzt pro Quartal zwischen 1600 und rund 1700 entsprechende Diagnosen. „Die Tendenz ist steigend“, erklärt Susanne Schmalenberg. Zusammen mit ihrer Kollegin Ute Torspecken ist sie Beraterin bei der Alzheimer Gesellschaft des Rhein-Kreises Neuss – einem gemeinnützigen Verein, der Betroffene und Angehörige bei den verschiedenen Angelegenheiten rund um die Erkrankung unterstützt und berät.