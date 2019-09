Gesundheit : Medianklinik steht auf der Liste der besten Reha-Einrichtungen

Dormagen Die Klinik in Dormagen ist spezialisiert auf die Behandlung von Suchterkrankungen.

Die Medianklinik Dormagen ist eine gute Adresse für Alkohol- und Medikamentenabhängige, die ihre Sucht überwinden wollen. Jetzt haben es die Verantwortlichen um den kaufmännischen Leiter Martin Pieper schriftlich: Die Medianklinik Dormagen steht im aktuellen Magazin „Focus Gesundheit“, das am Dienstag erschienen ist, im Fachgebiet Sucht auf der Liste der deutschen Top-Rehakliniken 2020. „Für uns ist diese bundesweit erstklassige Platzierung eine fachliche Bestätigung der hervorragenden Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik und ein Gütesiegel für die ausgesprochen hohe Qualität der Behandlung unserer Patienten. Darauf sind wir stolz“, sagte Pieper. Bundesweit wurden Median-Einrichtungen 35 Mal in dieser Übersicht gelistet, davon allein 23 in den drei Top-Kategorien Sucht, Psyche und Neurologie.