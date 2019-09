Gesundheit in Dormagen : Diabeteszentrum DaVita feiert 25-jähriges Bestehen

Zons Festlich und fachlich – so feierte die DaVita Medical Group ihr 25-jähriges Bestehen im Hotel Friedestrom.

Das Jubiläum des Diabetes- und Nierenzentrums in Dormagen stellten Ludwig Merker, Thomas Morosan und Fatma Yaltirakli unter die wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Klug entscheiden in Nephrologie und Diabetologie“. Mit den Professoren Michael Nauck (Ruhr-Universität Bochum), Jürgen Floege (Universitätsklinikum Aachen) und Gerd-Rüdiger Hetzel (DaVita Rhein-Ruhr) waren renommierte Referenten gewonnen worden.

DaVita Deutschland ist ein Netzwerk, das von Ärzten geleitet wird und sich in den vergangenen Jahren in Deutschland etabliert hat. Als Teil eines weltweiten Anbieters von Gesundheitsleistungen, der DaVita Kidney Care, die in den USA und in weiteren elf Ländern über 2850 Dialysezentren betreibt, arbeiten die Verantwortlichen daran, den weltweit mehr als 200.000 Nierenpatienten bessere Lebensumstände zu bieten. Für das Unternehmen arbeiten mehr als 75.500 Menschen. Der Name „DaVita“ steht für „Leben schenken“ (abgeleitet aus dem italienischen „dare vita“). Der Standort Dormagen gehört seit 2016 zur DaVita Deutschland AG, ist jedoch bereits 1994 von Ludwig Merker eröffnet worden.