Gesundheit in Dormagen Ärzte beklagen zunehmend rauen Umgangston in Praxen

Im deutschen Gesundheitssystem läuft nicht immer alles rund. Die Ärztinnen und Ärzte des Dormagener Praxisnetzes stellen in der letzten Zeit fest, dass immer mehr Patientinnen und Patienten ihren Frust oder Ärger über dieses System durch zunehmend aggressives und forderndes Verhalten äußern – sowohl dem Praxispersonal gegenüber als auch im Internet bei Google oder Praxisbewertungsportalen durch hemmungslose Kritiken ohne ein sachliches Gespräch mit dem Team oder der Praxisleitung. „Das stellen alle Kolleginnen und Kollegen in den Praxen fest“, erklärt Bärbel Weber, Sprecherin des Dormagener Praxisnetzes und Hausärztin in Delhoven. „Natürlich sind das nicht alle Patienten, aber es kommt immer öfter zu solchem Verhalten. Wir möchten deshalb an die Patienten appellieren, in einem freundlichen Umgangston zu kommunizieren.“