Zwischenfall in Dormagen : Feuerwehrmann durch übel riechende Wolke im Chempark leicht verletzt

Am Morgen zog eine übel riechende Wolke über den Chempark in Dormagen. Foto: Currenta/K.H.Halberstadt

Dormagen Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstag im Chempark Dormagen gegen 7.30 Uhr zu einer Geruchsbelästigung. Die Werkfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr und der Luftmesswagen sind im Einsatz.

Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter der Werkfeuerwehr leicht verletzt. Er ist nach angaben eines Unternehmenssprechers direkt in die Geruchswolke geraten und hatte dann über starke Übelkeit geklagt. Er kam sofort in ärztliche Behandlung, „ist aber wieder im Dienst“, so der Sprecher.

Weil die Wolke in Richtung Kölner Norden gezogen war, wurde aufgrund der Geruchsbelästigung in Worringen auch ein Hinweis über die Warn-App NINA ausgegeben. Im Dormagener Stadtgebiet war ein Luftmesswagen der Stadt unterwegs, im Kölner Norden einer der Feuerwehr.

Am Dienstag Vormittag waren Experten noch damit beschäftigt, die Ursache für den Vorfall zu ermitteln, ein Austrittsort bei einem der Chempark-Unternehmen wurde nicht entdeckt. „Es spricht einiges dafür, dass die Ursache in der Abwasser-Kanalisation zu suchen ist, also in der Hinleitung zur Kläranlage“, so der Chempark-Sprecher.