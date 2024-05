Geschichte von Nievenheim Was hat Conrad Schlaun mit Nievenheim zu tun?

Johann Conrad Schlaun, so sein vollständiger Name, wurde am 5. Juni 1695 in Nörde bei Warburg geboren und starb am 21. Oktober 1773 in Münster. Seinem Vater, Heinrich Schlaun, oblag in diesem Orte und seiner Nachbarschaft die Wahrnehmung wirtschaftlicher und hoheitlicher Belange des Klosters Hardehausen. Nach dem Besuch des Gymnasiums Theodorianum in Paderborn begann Conrad Schlaun eine militärische Laufbahn im Dienste des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Clemens August von Bayern, der in Personalunion auch die Bistümer Paderborn und Münster führte. Conrad Schlaun war aber nicht nur Soldat, sondern betätigte sich – zur damaligen Zeit nicht unüblich – auch als Architekt. Studienreisen führten ihn 1722 und 1742 nach Italien, Frankreich und Süddeutschland.