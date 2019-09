Geschichte : Neue Erkenntnisse zur Hexenverfolgung in Zons

Neue Erkenntnisse zur Hexenverfolgung in Zons

Zons Historiker Thomas Schwabach aus St. Gallen hielt einen Vortrag.

„Geschichte ist nichts Statisches, sondern ein veränderliches Bild, das wir uns von der Vergangenheit machen.“ Mit dieser einführenden Bemerkung fachte Stephen Schröder, Leiter des Archivs im Rhein-Kreis Neuss, die hohen Erwartungen an den Vortrag zusätzlich an. Zu Gast war Historiker Thomas Schwabach aus St. Gallen, ein ausgewiesener Zons-Kenner: Dort ist er aufgewachsen, seit langem ist der Heimatort sein Steckenpferd.

Als geschichtsträchtig galt die in ihrer mittelalterlichen Struktur gut erhaltene Feste Zons schon immer. Aber dass etablierte Überlieferungen korrekturbedürftig sind, in jüngster Zeit neue Erkenntnisse belegt sind und die Historiker noch alle Hände voll zu tun haben werden, das machte der junge Wissenschaftler mit jedem seiner Beispiele klar. Als Belege seiner teils verblüffenden Korrekturen am Geschichtsbild dienen Schwabach die bislang wenig beachteten Protokollbände des Kölner Domkapitels.