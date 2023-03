„Geschichte im Gewölbekeller“ Die Rolle der Kommunisten in Zons

Dass das „rote Zons“eine grundlegende Fleißarbeit werden sollte, lag vor allem daran, dass die Geschichte der Weimarer Zeit in der Literatur über Zons praktisch nicht vorkommt. Also griff Peter Ströher auf bisher unveröffentlichte Quellen seines Archivs zurück, studierte amtliche Überlieferungen der Bürgermeisterverwaltung Zons, Gemeinderatsprotokolle, Akten der Kreisverwaltung sowie die Zonser Pfarr- und Schulchronik. Das Ergebnis ist eine „rote Geschichte“ in Zons, die sich im Vergleich zu umliegenden Gemeinden, sogar Großstädten deutlich unterscheidet: Bei der Gemeinderatswahl 1929 wurden die Kommunisten stärkste Kraft, selbst bei der Reichstagswahl 1933 erzielte die Zonser KPD den dritten Platz. Auch bei den Gemeinderatswahlen 1919 und 1924 waren sie bereits erfolgreich. Es gab in der Nachkriegszeit viele Gründe, sich nach links zu orientieren. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland war krisenhaft bis katastrophal, für die schnell wachsende Bevölkerung gab es kaum Wohnraum. Die Industrialisierung mit der Inbetriebnahme der Zons-Nievenheimer Industriebahn ab 1911 begann erst spät, in der Folge wuchs aber die Arbeiterschaft überproportional.