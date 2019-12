Geschenke aus Dormagen : Horremer Schützen-Jugend spendet Geschenke an Obdachlose

Die Schützenjugend aus Horrem ist begeistert von den vielen Spenden. Jetzt verteilten die Mädchen und Jungen sie an Obdachlose in Köln . Foto: Michael Lotz

Horrem Traditionell bekommen die Edelknaben und Jungschützen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem im Advent Nikolaus-Tüten vom Vorstand geschenkt. So auch in diesem Jahr. Allerdings hat die Schützenjugend dieses Geschenk gleich weitergereicht und auf ihre Gaben für einen guten Zweck verzichtet: Sie schenkten sie – zusammen mit vielen weiteren Spenden – an Obdachlose in Köln.

Von Carina Wernig

Angeregt hatte diese Aktion der Horremer Ex-Schützen- und Ex-Bezirkskönig Michael Lotz: „Ich dachte mir, was sollen die Jugendlichen die Tüten quer über den Weihnachtsmarkt schleppen“, berichtet er. Denn das Ziel der Weihnachtsfeier stand mit dem Weihnachtsmarkt in Köln bereits fest. Kurzentschlossen fragte er die Mädchen und Jungen, ob sie nicht lieber mit ihren Nikolaus-Tüten Obdachlosen eine kleine Freude bereiten wollten: „Und alle haben sich sofort dazu bereit erklärt“, sagt Michael Lotz, der „extrem stolz auf unsere Jugend“ ist. Und damit nicht genug: „Mit so einem Feedback, nicht nur von der Jugend, hätte ich nicht gerechnet. Es entwickelt sich zu etwas ganz Großem mit ganz viel Herz“, sagte Lotz.