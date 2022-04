Stoffgeschäft in Dormagen : Fadenlauf feiert Wiedereröffnung mit Event

Dormagen Wer gerne näht und Handarbeiten macht, wird bei der Wiedereröffnung des Geschäfts „Fadenlauf“ in der Dormagener City auf seine Kosten kommen. Was Kunden erwartet.

Es ist eins der Traditionsgeschäfte in Dormagen und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Nun eröffnet „Fadenlauf“ sein Ladenlokal an der Kölner Straße nach umfangreicher Renovierung wieder am kommenden Freitag mit einem großen Event. Von 9.30 bis 18 Uhr haben Kunden und Interessierte die Möglichkeit, mit Inhaberin Ariane Piontek und ihrem Team, sowieso Bloggern und Autoren aus der Szene ins Gespräch zu kommen und sich über die neuesten Trends zu informieren. Ariane Piontek freut sich auf die Neueröffnung. „Wir haben eine Näh-Oase erschaffen, wo wir unsere Kundinnen beraten und für Neuheiten begeistern“, sagt sie. Ein Workshop-Bereich bietet im Ladenlokal Platz für Kurse. Diese wenden sich an Profis, Anfänger und Wiedereinsteiger gleichermaßen.