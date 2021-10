Wegen zu lauter Musik : Gericht untersagt Halloween-Party in Dormagen

Dormagen In Dormagen darf eine geplante Halloween-Feier nicht stattfinden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf untersagte die Veranstaltung. Grund: Lärmbeeinträchtigungen für die Nachbarn.

Keine Zombies, Horrorclowns und Geister in Dormagen: Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am Freitag eine geplante Halloween-Party in der Stadt untersagt. Die Feier sollte in einer Event-Location stattfinden, 300 Gäste sollten maximal kommen. Die zuvor erteilte Ausnahmeregelung für die Veranstaltung sei aber rechtswidrig, urteilte das Verwaltungsgericht.