Dormagener vor Amtsgericht Düsseldorf Geld bei Geldrecycler gestohlen?

Das Geschehen soll sich im November 2021 zugetragen haben. Der Angeklagte habe sich, so die Anklage, auf nicht bekannte Weise unbefugt Zugriff zu dem Schlüssel eines Geldrecyclers einer Bankfiliale in Düsseldorf verschafft, in welcher er als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im gemeinsamen Empfangsbereich von Zentrale und Filiale eingesetzt gewesen sei.