Generalversammlung in Dormagen : Hackenbroicher Schützen tagen hybrid

Hackenbroich Nach 33 Jahren scheidet Kassierer Manfred Jüsten aus dem Amt. Seine Nachfolge übernimmt der bisherige Stellvertreter Carsten Müller.

„Business as usual“ – mitten in der Corona-Krise unmöglich. Die Schützenbruderschaft Hackenbroich-Hackhausen ging mit dem Problem kreativ um, lud ihre Mitglieder zur ersten hybriden Generalversammlung ein. Auf diese Weise sei man in der Lage gewesen, sie über die Tagesordnung, ergänzt um ein Anschreiben mit inhaltlichen Erläuterungen, gut abzuholen, sagt der 2. Brudermeister Jo Deußen: „Online haben wir die notwendigen Formalia behandelt und die Inhalte mit den Mitgliedern diskutiert.“ Im Wahllokal am Schützenplatz habe man dann über einen längeren Zeitraum hinweg abstimmen können.