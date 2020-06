Kommentar : Gemeinschaft trotz Abstand möglich

Horrem Seit Jahren bereitet die Horremer Bruderschaft ihr großes Jubiläum vor, das nun wegen der Corona-Pandemie ausfiel. Dass die Schützen des ersten abgesagten Schützenfestes darüber sehr traurig sind, ist nachvollziehbar.

Die Horremer haben aber mit einigen Aktionen gezeigt, wie es trotz Einhaltung der Corona-Schutzverordnung möglich ist, Gemeinschaft zu erleben und Schützen-Freude zu empfinden – wenn auch nicht als Massen-Treffen. Dass die Kranzniederlegung mit dem TC Horrem der einzige Termin der Bruderschaft war, zeugt vom Respekt vor den Verstorbenen. Kreativ reagieren die Schützen mit kleineren Zug-Runden im Garten. Sie denken auch an die Repräsentanten, die nun „ihr“ Fest vermissen. Denn „soziale Distanz“ heißt ja nicht, generell auf Kontakt zu verzichten. Gemeinschaft lebt vom Austausch, der telefonisch, digital und in kleineren Gruppen mit Abstand erfolgen kann. Weitere kreative Ideen wurden bereits in Hackenbroich und Dormagen entwickelt. Es ist eben eine ganz andere Fest-Saison...