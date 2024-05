Mehrgenerationenhaus Dormagen Hier können sich Senioren unverbindlich zum Mittagessen treffen

Damit es den älteren Menschen an den anderen Tischen im gemütlich eingerichteten „Offenen Treff“ an nichts fehlt, haben die vier Ehrenamtlerinnen alles im Blick. „Wir sind im Ruhestand und haben uns während der Coronazeit entschlossen, uns ehrenamtlich zu engagieren.“ Die 66-jährige frühere Sekretärin im medizinischen Bereich hat zuvor ihre Schwiegermutter gepflegt und fand so Freude an der Unterstützung älterer Menschen. Da kam das Angebot der Caritas genau richtig“, berichtet Ilona Schulz. Mit ihrer Nachbarin Fernande Traichel, einer ehemaligen Kindergärtnerin, sowie Margret Banniza und Inge Radermacher bilden die Frauen ein eingeschworenes Ehrenamtler-Quartett.