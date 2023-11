Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Dormagen beteiligt sich an den „Orange Days“

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November nimmt die Stadt Dormagen an den „Orange Days“ 2023 teil. Die „Orange Days“, die vom 25. November bis zum 10. Dezember andauern, tragen unter anderem zur Enttabuisierung des Themas Partnerschaftsgewalt bei, machen auf Hilfsangebote aufmerksam und wenden sich gegen jegliche Formen sexualisierter, digitaler, physischer und psychischer Gewalt an Frauen.