Grünen-Vorschlag gegen „Ärger-Busse“ 100 Euro Parkgebühr pro Stunde in Zons

Die Fähranlegestelle in Zons soll zukünftig kein „Hotspot“ für Reisebusse sein, die dort Schifffahrtgäste aufnehmen und die Zufahrtsstraße zuparken. Das ist das Ziel von Politik und Verwaltung, die sich in der Ratssitzung mit einem Bürgerantrag von Christiane Schneider befassten. Die Zonserin hatte die Sperrung der Straße im Vorflutgelände für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gefordert, ebenso eine Überwachung der Situation durch Ordnungsamt der Stadt und Polizei. Ersteres wurde zwar abgelehnt, weil verkehrsrechtlich nicht erlaubt, aber der Druck auf den Betreiber des Fähranlegers, „KD Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH“ sowie Viking River Cruises, sich an die Vereinbarungen zu halten, soll deutlich erhöht werden. Die Grünen kommen mit einem spektakulären Vorschlag.