Gefahr für Hunde in Dormagen Hundebesitzer warnen vor Giftködern in Delhoven

In den Wäldern und auf den Feldern rund um Delhoven sollten Hundebesitzer derzeit besonders aufmerksam sein. Hundebesitzer warnen vor ausgelegten Giftködern, nachdem es mehrere Berichte von verdächtigen Funden gegeben hatte. Die betroffenen Gebiete, in denen die Köder entdeckt wurden, sind beliebte Spazierwege für Hunde und ihre Halter. Mutmaßliche Giftköder seien beispielsweise auf den Waldwegen des Tannenbuschs entdeckt wurden. Bisher sei glücklicherweise noch nichts schwerwiegendes passiert, dennoch sind Tierfreunde alarmiert. „Wir wurden bereits von vielen anderen Hundebesitzern gewarnt und haben unsere Gassi-Runde jetzt etwas angepasst und sind natürlich besonders aufmerksam. Es ist erschreckend, dass jemand so etwas tut“, sagt Britta Liebknecht im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir achten akribisch darauf, dass unser Hund Maui nichts vom Boden frisst und versuchen zum Beispiel, hohes Gras oder andere Stellen, die für uns nicht einsehbar sind, zu meiden.“