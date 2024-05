Rheinland Klinikum Dormagen Gefäßchirurgie in Dormagen kooperiert mit Uniklinik Köln

Wenn die Behandlung kompliziert ist, wird der Patient in Köln behandelt, sagt László Pintér, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie in Dormagen. Die Nachversorgung ist dann aber wieder in Dormagen möglich, damit der Patient wohnortnah versorgt werden kann. Diese Kooperation sei auf dem Gebiet der Gefäßchirurgie „einzigartig“, so Pressesprecherin Johanna Protschka vom Rheinland-Klinikum.