Gedenkfeier zur Reichspogromnacht Starke Worte gegen Judenfeindlichkeit

Bürgermeister Erik Lierenfeld war am Donnerstagabend zwiegespalten: Einerseits war die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht nach seinen Angaben so gut besucht wie nie. Andererseits gab es dafür auch einen traurigen Grund: Der brutale Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel. Ein kleiner Lichtblick: Vier Dormagener Schulen beteiligten sich an der Gedenkfeier. Es hatten sich sogar noch weitere Schulen gemeldet, die die Gedenkfeier gerne mitgestaltet hätten. Sie wurden nur deshalb nicht berücksichtigt, weil die Gedenkfeier sonst zu sehr in die Länge gezogen worden wäre.