Dormagen: Gedenken an Solinger Brandopfer

Gedenken an Solinger Brandopfer

Dormagen Am 29. Mai 1993 kamen in Solingen fünf Menschen türkischer Herkunft durch einen von Neonazis verübten Brandanschlag ums Leben.

In der kommenden Woche, wenn sich der brutale Angriff zum 25. Mal jährt, wird sich auch Dormagen an einer landesweiten Aktion beteiligen, mit der der Opfer von Solingen gedacht werden soll. Bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung am nächsten Dienstag, 29. Mai, ab 12.30 Uhr auf dem Paul-Wierich-Platz vor dem Historischen Rathaus arbeiten die Stadt und der Integrationsrat zusammen.