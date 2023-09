Dormagen Inside am Wakebeach 20 Jahre Netzwerk „Initiative Dormagen“

Der 20. Geburtstag ist in jedem Fall ein Grund zum Feiern. So war die Stimmung bei der Netzwerk-Veranstaltung „Dormagen Inside“ am Wakebeach 257 am Freitagabend „bestens“, wie Marc Röhrkasten, Vorsitzender der „Initiative Dormagen“ sagte. „Ich bin begeistert. Gute Gespräche, tolle Leute, super Essen, schöne Location. Eine rundum gelungene Veranstaltung“, freute er sich. Dass gleich nebenan am See das Strabi-Open-Air-Festival stattfand, war innerhalb der Location kaum zu merken.