Geburten in Dormagen : Bei den beliebtesten Vornamen 2020 liegt ein Quartett vorne

Dormagen Das hat es lange nicht mehr gegeben: Es gibt keine alleinigen Spitzenreiter bei den beliebtesten Vornamen bei den Neugeborenen in Dormagen im Jahr 2020.

Gleich drei Mädchennamen wurden sieben Mal favorisiert: Emilia, Mila und Lina. Bei den Jungen war es ähnlich: Zehn Mal taucht der Name Luis oder in der Schreibweise Louis in der Statistik des Standesamtes der Stadt auf. Knapp dahinter Paul (neun Neugeborene) und mit deutlichem Abstand Maximilian mit vier Nennungen. Vergangenes Jahr wurden in der Stadt 630 Kinder geboren. Das sind 24 Kinder weniger als 2019.