Gastronomie in Dormagen : Delhoven hat wieder einen Gasthof

Die letzten Arbeiten an der Theke im „Gasthof Delhoven zum Timo“ stehen noch an: Dimitra Varvara und Ntritsos Thimios freuen sich darauf, ihren Gasthof an der Hauptstraße zu eröffnen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delhoven Die Vereine und Gaststättenbesucher freuen sich: In das ehemalige Haus Gladbach zieht jetzt ein griechisches Restaurant ein. Thimios Ntritsos und seine Familie betreiben den „Gasthof Delhoven zum Timo“.

Vor fast zwei Jahren schloss das traditionsreiche Lokal „Haus Gladbach“ an der Hauptstraße 58 in Delhoven. Nach ganzen 46 Jahren. „Wirtschaftliche Insolvenz“, nannte Chefin Beatrix Gladbach damals als Grund. Mit der Schließung verschwand im Herbst 2017 die einzige Gaststätte im Ort. Sehr zum Leidwesen vieler Delhovener Vereine und Besucher, die sich dort bis dahin immer mal wieder „auf ein Bierchen“ verabreden hatten. Niemand Neues zog bisher in das leerstehende Lokal ein. Doch jetzt kehrt wieder Leben in die fast zwei Jahre verwaiste Gaststätte: Der Gastronom Thimios Ntritsos eröffnet im ehemaligen Haus Gladbach das griechische Restaurant und Kneipe „Gasthof Delhoven zum Timo“ – voraussichtlich noch diese Woche und damit rechtzeitig vor dem Schützenfest am Wochenende. Viele Delhovener und Gäste freuen sich darauf, den Gasthof zu besuchen, der von mittwochs bis montags von 11 bis 24 Uhr geöffnet hat. Dienstag ist Ruhetag.

Der Name Thimios Ntritsos oder „Timo“ könnte einigen Dormagen schon bekannt sein. Denn der Gastronom mit griechischen Wurzeln führte schon eine Gaststätte in Straberg. Erst vor zwei Jahren übernahm er das Lokal „Haus Hubertus“. „Leider war keine Verlängerung des Pachtvertrags möglich“, berichtet Ntritsos, der früher in Plettenberg gelebt hat. „Deshalb mussten wir uns nach einer neuen Location umsehen.“

Info Die Elferratsparty wich ins FC-Sportlerheim aus Elferratsparty Jahrelang war das Haus Gladbach der Ort der beliebten Elferratsparty der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven. Nach der Schließung des Hauses wichen die Jecken ins Sportlerheimn des FC Delhoven aus. Catering Der „Gasthof Delhoven zum Timo“ bietet auch Catering an. Weiteres unter www.gasthof-delhoven.de im Internet.

Eins war für Ntritsos klar, der die Gaststätte gemeinsam mit seiner Familie betreibt: Das neue Lokal soll auf jeden Fall in der Nähe sein, am besten in Dormagen direkt in der Umgebung des Walddorfes Straberg. Seine zwei acht Jahre alten Kinder gehen dort zur Grundschule. Außerdem hat die Familie hier viele Freunde gefunden und fühlt sich nach nur zwei Jahren richtig heimisch in Straberg.

Über Bekannte entdeckte der Gastronom schließlich das Lokal im nahegelegenen Delhoven. „Uns hat es gut gefallen. Zum Glück hat es geklappt“, sagt Ntritsos. Die neue Standort des Restaurants ist um einiges größer und besitzt auch eine Kegelbahn. „Es gibt einen Kegelclub. Die freuen sich natürlich, dass wir hier eröffnen. Wir haben auch ein paar Kunden aus Delhoven, die sehr gespannt sind“, sagt der Timo genannte Gastronom über seinen neuen Gasthof an der Hauptstraße.

Einige Arbeiten mussten in dem Haus, das lange leer stand, jedoch vorgenommen werden. „Die Techniküberarbeitung und weitere kleine Renovierungsarbeiten waren nötig“, so Ntritsos. Deshalb musste der Eröffnungstermin schon zweimal verschoben werden, da auch die Theke noch nicht zu Ende gebaut war. Auch erst kurz vor Eröffnung des Gasthof Delhoven soll das Restaurant in Straberg schließen. In dieser Woche soll am neuen Standort nun aber alles fertig sein, und es kann endlich losgehen.

Gäste, denen die Speisekarte des Haus Hubertus gefallen hat, werden auch im „Gasthof Delhoven zum Timo“ auf ihre Kosten kommen, das Konzept ist gleich geblieben: griechische Küche und Klassiker wie Steaks und Schnitzel. Aber auch ein paar neue Gerichte haben es auf die Karte geschafft. Der neue Gasthof besitzt zusätzlich zur Kegelbahn auch einen Biergarten.