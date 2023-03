Bilanz nach Wintermonaten Gastronomen in Dormagen erhöhen Preise

Gastronom Ivica Pandzic findet klare Worte: „Wer nicht in Zukunft nur noch bei McDonald’s essen will, der muss jetzt die Gastronomie unterstützen“. Nicht dass der Dormagener etwas gegen Fast Food habe, aber es seien die Einzelgastronomen wie er, die besonders unter den aktuellen Krisen litten. Besonders in den ungeliebten Wintermonaten. „Januar und Februar sind sowieso eine schlechte Periode. Aber jetzt kommen seit Jahren immer neue Hiobs-Botschaften. Es ist eine sehr schwere Zeit“, sagt er. Corona sei schon hart gewesen. „Aber dieses Mal kommt es von allen Seiten.“ Auch in seinem Hotel Restaurant „Höttche“ seien die Gas-, Strom und Heizpreise regelrecht explodiert. Die Einkaufspreise seien kaum noch erschwinglich. „Früher habe ich 30 Cent für einen Eisbergsalat bezahlt,heute sind es 2,30 Euro. Fünf Kilo Paprika kosten mich mittlerweile 50 Euro“, sagt Pandzic. Dass seine Kunden ebenfalls verunsichert seien, verstehe er vollkommen. „Daher ist es wichtig, dass wir uns als Gesellschaft weiterhin gegenseitig unterstützen. Es ist gerade schwer für alle“, sagt er und zeigt sich optimistisch. „Wir haben mit Corona eine Hürde geschafft, wir werden auch das hinkriegen.“