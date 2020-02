Gastronomie in Dormagen : Neues Café mit glutenfreiem Angebot

Dormagen An der Kölner Straße erfüllt sich Tanja Pauli einen Lebenstraum.

Die Kölner Straße wurde am Wochenende um ein kulinarisches Angebot erweitert. Das „Café an der Kö“ will einiges anders machen und eine Lücke in Dormagen füllen. Denn die Besonderheit des Hauses ist, dass es auch eine große Palette an glutenfreien Speisen gibt. Daneben werden vegane, vegetarische und klassische Gerichte angeboten.