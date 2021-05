„Brechend volle Außenbereiche“ : Gastronomen in Dormagen erfreut über Wochenende

Dormagen Das vergangene Wochenende verlieft seit langer Zeit mal wieder positiv für die Gastronomen. Durch die Lockerungen und das gute Wetter waren die Terrassen und Biergärten in Dormagen von Freitag an rappelvoll.

„Es war ein gutes Wochenende und wir waren voll reserviert“, erzählt Carina Siepen vom Landgasthaus Piwipp in Rheinfeld. „Von Freitag bis Sonntag war viel zutun, man hat lediglich gemerkt, dass die spontanen Besucher weggefallen sind“, so die Restaurantbesitzerin. Am kommenden Donnerstag öffnet zudem die viel angepriesene „Beach Bar“ des Gasthauses mit echtem Sand und „Strandgefühl“. „Wir hoffen, dass auch in der kommenden Woche das Wetter mitspielt.“ Chrysostomos Stratos, Chef des Stratos Dining Zons, stimmt in allen Punkten zu: „Es war brechend voll und wir haben uns total darüber gefreut. Das ganze Wochenende war hier viel los, was wir natürlich auch dem Wetter zu verdanken haben.“ Der Gastronom schaut zuversichtlich in die kommende Woche: „Wenn die Zahlen weiter sinken, dann dürfen wir kommende Woche sogar ohne Tests im Außenbereich bewirten, dann wird es sicherlich noch besser.“ Die Inzidenz lag am Sonntag bei einem Wert von 39,6. In der kommenden Woche könnten daher die Regelungen für eine Inzidenz unter 50 eintreten und die Test-Pflicht in der Außengastronomie fällt weg.