Freizeit in Dormagen : Gastronome bereiten sich auf den Neustart vor

Carina Siepen hat für ihr „Haus Piwipp“ eine extra Gläserspülmaschine gekauft, damit die Behältnisse auf jeden Fall virenfrei werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Das Wochenende nutzen Wirte und Cafébetreiber zur organisatorischen Vorbereitung auf die Rückkehr der Gäste. Während das „Café an der Kö“, die Caféserie Lemke und das Landgasthaus Piwipp bereits am Montag öffnen, ist „Manes am Bösch“ erst am Mittwoch mit dabei.

Einfach ist anders. Erst vor wenigen Monaten war Tanja Pauli mit ihrem „Café an der Kö“ (ehemals „Café Toni) in die Selbständigkeit gestartet. Doch nach kurzer Zeit musste sie bereits den ersten Rückschlag in Form eines Einbruchs verkraften – und dann legte Corona alles lahm. Umso erleichterter ist sie, dass sie ab Montag wie die anderen Gastronomiebetriebe in Dormagen wieder öffnen darf. Am Freitag war sie mit den organisatorischen Vorbereitungen beschäftigt. „Wir laufen hier mit dem Zollstock durchs Café, damit wir die Tische im richtigen Abstand von mindestens 1,50 Metern aufstellen können“, erklärte Pauli. Im Innenbereich bleibt noch Platz für etwa 24 bis 28 Personen, draußen auf der Terrasse für zwölf bis 16, schätzte sie. Ihren Kunden ist das zurückkehrende Leben im Café nicht entgangen. „Einige haben gleich reserviert. Das macht mir Mut“, sagt die Gastronomin.

In den Startlöchern steht auch Paulis Kollege Frank Lemke, Betreiber der Caféserie Lemke am Paul-Wierich-Platz. Er orientierte sich bei den Vorbereitungen auf Montag an den Richtlinien, die er sich über den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) besorgt hatte. Es gibt einiges zu beachten, Lemke zählt ein paar Beispiele auf: „Keine Zuckerstreuer auf den Tisch, die Speisekarten werden regelmäßig ausgetauscht, wir halten ausreichend Desinfektionsmittel bereit.“ Sein Team rüstet er mit Klarsicht-Mundschutz aus, „damit unsere Gäste unsere Mitarbeiter auch richtig erkennen können“. Ein Vorteil seines Betriebes ist dessen Größe: Lemke will die obere Etage nutzen und kann die Gäste zudem auf Erdgeschoss und Außenbereich verteilen. Gefreut hat er sich über das Entgegenkommen der Stadt. „Draußen darf ich die auseinandergerückten Stühle etwas über unseren eigenen Bereich hinaus aufstellen.“

Boris Orschel will „Manes am Bösch“ erst Mittwoch öffnen. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Erst am Mittwoch will Boris Orschel wieder die Türen öffnen. Der Betreiber von „Manes am Bösch“ in Ückerath fürchtet, dass es am Montag zu Lieferengpässen kommt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre stärker auf die Eigenverantwortung der Gäste gesetzt worden. Denn die Vorschriften mit Abstandsregeln, speziellen Laufwegen etc. liefen dem zuwider, was Gastlichkeit im Kern ausmache: „Freundlichkeit, Gastfreundschaft und vor allem Kontakte.“ So gehe es eher um Essensversorgung, „das ist mir eigentlich zu wenig. Er hofft, dass seine Stammgäste die Einschränkungen akzeptieren.