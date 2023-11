Ex-Nationalspieler diskutiert bei der CDU Thomas Helmer Gast beim „Dormagen-Talk“

Dormagen · In der Reihe „Dormagen-Talk“ begrüßt die CDU am Dienstag Ex-Nationalspieler Thomas Helmer in der Kulturhalle. Es geht um die gesellschaftliche Bedeutung des Sports.

17.11.2023 , 04:50 Uhr

Mit dem Fußball-Europameister und mehrfachem Deutschen Fußballmeister Thomas Helmer hat die CDU einen prominenten Gast beim „Dormagen-Talk“, der am kommenden Dienstag, 21. November, ab 18.30 Uhr in der Kulturhalle über die Bühne geht (Einlass 17.30 Uhr). Großveranstaltungen wie eine Fußball- oder Leichtathletikweltmeisterschaft in Katar haben in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt, dass sportliche Höchstleistungen immer stärker Teil politischer Inszenierung werden. „Bewegung und Sport ist für viele von uns Teil eines gesunden menschlichen Lebens. Insbesondere der Spitzensport hat einen großen Nutzen für Medien, Wirtschaft und Politik, der sich immer mehr von den eigentlichen Aufgaben unserer ehrenamtlichen Sportvereine entfernt“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzende Anissa Saysay. „In unserem Dormagen-Talk wollen wir uns der Frage widmen, welche gesellschaftliche Aufgaben der Sport für uns als Gesellschaft hat und haben sollte. Insbesondere in der Sportstadt Dormagen.“ Mit Thomas Helmer konnte ein Gesprächspartner gefunden werden, der die komplexe Welt des Sports als ehemaliger Profi und aktiver Journalist seit Jahren eng begleitet. „Wir werden uns vom internationalen Fußball bis auf die Ebene der Dormagener Sportvereine den zentralen Fragen widmen, die die gesellschaftlichen Aufgaben des Sports in unserer Gesellschaft beschreiben. Ohne ehrenamtliches Engagement würde es viele Sportvereine nicht geben. Welche Schritte wir gehen müssen, um auch in Zukunft ein breites Angebot aufrecht zu erhalten, wird eine der wichtigsten Fragen sein.“ Eine Anmeldung ist erwünscht unter stadtverband@cdu-dormagen.de.

