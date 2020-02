Galerie-Werkstatt in Dormagen-Knechtsteden : Frühlingsboten in der Kunst

Frühlingsboten in der Kunst

Galerie-Werkstatt in Dormagen-Knechtsteden

Knechtsteden Gemalte Schneeglöckchen und sonstige Frühjahrsblüher sind ab Samstag bis zum 5. März in Knechtsteden zu sehen.

Bei den fast schon frühlingshaften Temperaturen lugen die ersten Frühjahrsblüher schon aus der Erde heraus. Lust auf Frühling machen viele Schneeglöckchen, Krokusse und andere Blumen, die auf kleinen Bildern, Klötzen und Keilen verewigt sind. Denn der Bereich „Zeichnen und Malen“ des Kunstvereins Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen hat passend zu den „Schneeglöckchentagen“, die am 15. und 16. Februar im Kloster Knechtsteden veranstaltet werden, eine besondere Ausstellung in seinem Atelier in Knechtsteden vorbereitet.