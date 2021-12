Rathaus-Galerie in Dormagen : Weihnachtliche Kinderkunst als Adventskalender

Dormagen Ein Blickfang erwartet in diesem Dezember die Besucher der Rathaus-Galerie in der Innenstadt: Unter dem Motto „Mein schönster Adventskranz“ werden die Bilder von Kindergartengruppen und Schulklassen ausgestellt.

„Damit die tollen Kunstwerke nicht durch Wind und Wetter beschädigt werden, hängen sie in diesem Jahr in der Rathaus-Galerie“, erklärt die Stadt. Man erreicht die Ausstellung über den Eingang an der Kölner Straße, nach etwa zehn Metern auf der rechten Seite. In diesen Tagen, kurz vor Weihnachten, sind besonders viele Menschen in der Stadt unterwegs und die Resonanz auf die kunterbunten Kunstwerke ist durchweg positiv. „Ich finde toll, was hier geschaffen wurde. Das vermittelt eine tolle und positive Stimmung in dieser Zeit. Außerdem sehen die gemalten Bilder richtig gut aus“, so Inge Tappen. Auch Nina Krings bleibt vor dem Adventskalender stehen: „Tolle Sache, gerne jedes Jahr wieder“, resümiert sie.