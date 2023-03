Fußverkehrscheck in Dormagen Planungsbüro setzt auf Kreisverkehre

Beim großen Fußverkehrscheck im Herbst vergangenen Jahres besichtige das Kölner Planungsbüro „VIA“ gemeinsam mit Vertretern der Stadt Dormagen und einigen interessierten Bürgerinnen und Bürger die wichtigen und brenzligen Straßenstellen in der Stadtmitte. Bereits in der Abschlussveranstaltung Ende November wurden den Bürgern erste Ergebnisse präsentiert, ein vollumfassender Abschlussbericht mit konkreten Maßnahmenvorschläge wird im Umweltausschuss vorgestellt. Ob und welche Maßnahmen letztendlich umgesetzt werden, liegt dann in den Händen der Politik.