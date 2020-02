Dormagen : Stadt verzichtet auf Public Viewing zur Fußball-EM

Dormagen Öffentliches „Rudelgucken“ bei der Fußball-Europameisterschaft wird es nicht geben.

Die CDU bezieht sich in ihrer Anfrage auf eine Verordnung, mit der sich das Bundeskabinett befasst, in der es für die Zeit der Fußball-EM Ausnahmen von der geltenden Lärmschutzregelung vorsehen werden könnten. Andreas Buchhartz, sportpolitischer Sprecher der Fraktion, fragt nach möglichen Planungen oder Überlegungen innerhalb des Konzerns der Stadt für ein Public Viewing oder ob schon Anmeldungen von Vereinen vorliegen? Ebenso will die CDU mögliche Kosten (zum Beispiel für Herrichten der Örtlichkeit, Stellung von Sicherheitspersonal, die Genehmigung der UEFA etc.) wissen, die entstehen würden. Diese liegen im fünfstelligen Euro-Bereich.

Bei den letzten Welt- und Europameisterschaften verzichtete die Stadt bereits auf derartige Spielübertragungen. Auf kleiner Ebene, zum Beispiel im Bürgerhaus Horrem, in der Kulturkirche, im Schützenzelt oder auf der Sportanlage in Zons wurden in den vergangenen Jahren EM- oder WM-Spiele gezeigt. 2006 beim deutschen „Sommermärchen“ und 2008 bei der EM in Österreich und der Schweiz konnte auch in Dormagen noch öffentlich geguckt werden. Stimmung und Resonanz waren seinerzeit sehr gut.