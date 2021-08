Für Kinder in Dormagen : Stadtbibliothek eröffnet „Selbermachen-Woche“

Angebote für Kinder in der Stadtbibliothek. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Die Stadtbibliothek startet eine „Makerwoche“. Eine Woche lang bietet die Bibliothek zahlreiche Angebote zum Thema „Selbermachen“ an.

Los geht es am Samstag, 7. August, von 10 bis 16 Uhr mit dem „Makerspace“, eine Art offene Werkstatt, in der die Nutzer interaktiv arbeiten, entdecken und lernen können. Ihnen sollen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung stehen, um damit gemeinsam kreativ zu werden. So können Kinder und Jugendliche beispielsweise erfahren, wie man Seife selbst herstellen kann (10-12 und 13-15 Uhr) oder wie man Strom aus Obst und Gemüse gewinnt (10-12 und 14-15 Uhr).

An einer Infostation stellen die Mitarbeiter der Bibliothek ihren 3D-Drucker vor (10-12 und 14-15 Uhr), der zukünftig in der Bibliothek zur Verfügung stehen wird. Im Repair-Café (10-15 Uhr) können mit fachkundiger Begleitung defekte Dinge repariert werden und bei einer Mitmach-Aktion zum Thema „Papier-Upcycling“ (11-12 und 14-15 Uhr) werden aus alten Buchseiten Origami hergestellt. Zwischen 13 und 15 Uhr können Kinder und Jugendliche die Roboter „Beebots“ und „Ozobots“ kennenlernen und mit ihnen verschiedene Aufgaben lösen. Ganztätig werden auf der Terrasse Getränke und Gebäck angeboten. Die Bibliothek hat an diesem Tag auch für den regulären Ausleihbetrieb und Neuanmeldungen geöffnet.

Weitere Höhepunkte der „Makerwoche“ sind eine „Roboter-Werkstatt“ am 11. August von 15 bis 18 Uhr für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren und ein Online-Workshop zum Thema „Programmieren mit Scratch“, der am 12. August von 15 bis 17.30 Uhr stattfinden wird. Hierzu benötigen die Teilnehmenden einen Laptop oder PC mit Internetzugang.