Für Ausflügler in Dormagen-Zons : Stadt plant Verbesserung der Toiletten-Situation

Am Sonntag war der Parkplatz am Rheindeich voll belegt. Foto: privat

Zons Das Bilderbuchwetter hat am Sonntag viele Ausflügler nach Zons und an den Rhein gezogen. Einige Spaziergänger vermissten aber eine öffentliche Toilette.

Doch die gibt es vor Ort, trotz geschlossener Lokalitäten: „Auf dem Rheintorparkplatz steht eine öffentliche Toilettenanlage zur Verfügung, die bewirtschaftet wird“, sagt Franziska Gräfe, Sprecherin der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD). „Diese Anlage war auch am Wochenende geöffnet und nutzbar.“ Dass es zusätzlich noch eine weitere Toilettenanlage geben sollte, ist nicht richtig, so Gräfe: „Davon war die die Rede.“ Gleichwohl sieht die SWD Verbesserungspotenzial. „Wir möchten den Status Quo für Zons-Besucher verbessern und sind dabei, eine tragfähige Lösung für eine Erneuerung der Toilettenanlage zu finden. Dazu prüfen wir zwei Optionen, nämlich eine Erneuerung am aktuellen Standort oder eine neue Anlage an einer anderen Stelle im Umfeld des Parkplatzes“, sagt Gräfe.