Schulstart in Dormagen : Silas’ erster Tag am BvA-Gymnasium

Der zehnjährige Silas Nicolaus aus Stürzelberg besucht seit Mittwoch als Fünftklässler das BvA-Gymnasium. Er hatte sich gut vorbereitet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Wegen der Corona-Pandemie gestaltete sich der Schulanfang insbesondere für die neuen Fünftklässler außergewöhnlich. Doch der junge Stürzelberger genoss den Tag trotzdem.

Von Maria Koch

Zur Freude der einen und zum Leidwesen der anderen endeten am Mittwoch die sechswöchigen Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Für den zehnjährigen Silas Nicolaus aus Stürzelberg war es ein ganz besonderer Tag: Zum einen war es sein erster Schultag in der 5b des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums (BvA). Zum anderen sorgten die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Schutzmaßnahmen für einen anderen Ablauf als üblich.

„Um 10 Uhr gab es eine Einführungsveranstaltung für uns in der Dreifachturnhalle“, berichtet Silas. „Dort mussten wir alle unsere Masken tragen und uns in Listen eintragen“. Die jeweils 45 Minuten dauernde Begrüßungsveranstaltung wurde für jede der vier Klassen einzeln abgehalten, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Dabei durfte jedes Kind nur von maximal zwei Personen begleitet werden. Die Familien setzten sich an separate Tische. „Uns hat besonders gut gefallen, dass sehr viel Musik gespielt wurde“, erzählte Silas. Neben Cello- und Klavieraufführungen wurde auf einer Leinwand ein von den Lehrern erstelltes Musikvideo vorgeführt. Die einzeln aufgenommenen Videosequenzen erzeugten beim gleichzeitigen Abspielen einen gemeinsamen Rhythmus. Das steckte an: Die Lehrer animierten die Kinder und ihre Familien in Form von Klatschen, Singen und Schnipsen zum Mitmachen.

„Weil alle Masken tragen mussten, war es schwierig, die anderen Kinder richtig zu erkennen“, bedauerte Silas. Dieses Problem wird für den zukünftigen Unterricht bestehen bleiben: Bis voraussichtlich Ende August gilt in NRW Maskenpflicht während des Unterrichts. Außerdem müssen die Masken in den Fluren und auf dem Schulhof getragen werden.

Insbesondere in den Sommermonaten fällt das nicht immer leicht. Damit die Schüler aber trotzdem die Gesichter ihrer Mitschüler kennen, haben die Klassenlehrer sich überlegt, dass jedes Kind ein Foto von sich selbst mitbringt, auf dem es ohne Maske zu sehen ist. Die Schüler fügen noch einen Steckbrief mit Informationen über sich selbst hinzu. Die Steckbriefe mit den Fotos werden dann an die Klassenzimmerwand gehängt, damit sich jeder im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von seinen Mitschülern machen kann.