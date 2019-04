Stadtfest in Dormagen : Ostermarkt lockt Tausende in die City

Beim Ostermarkt boten viele Händler auf der Kölner Straße österliche Dekoration und Blumen an. Auch der „Autofrühling“ lockte ebenso wie der verkaufsoffene Sonntag viele Kunden in die Innenstadt. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Dormagen Frühlingshaftes Wetter, blitzende neue Autos, ein buntes und abwechslungsreiches Programm: Der Ostermarkt erfreute sich wieder großer Beliebtheit. Tausende Besucher bummelten am Wochenende durch die Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vera Straub-Roeben

Bei nahezu durchgehend schönem Frühlingswetter veranstalteten die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und die City-Offensive Dormagen (CiDo) wieder den traditionellen Ostermarkt in der Dormagener Innenstadt. Zahlreiche Aussteller boten entlang der „Kö“ frühlingshafte Dekoration sowie Ausgefallenes und Dinge des täglichen Gebrauchs an. Ladensortimente, Frühlings-, Bäckerei- und Gartenartikel konnten an beiden Tagen erworben werden – wovon die zahlreichen Besucher gern Gebrauch machten.

„Bei solch schönem Wetter macht es einfach Spaß, Artikel für die kommende Gartensaison auszusuhen“, sagte Martine Becker, die mit ihrer Familie aus Stürzelberg gekommen war, um entlang der Stände zu flanieren und in aller Ruhe durch die Geschäfte zu stöbern. „Besonders freuen wir uns auf die Aktionen der Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag, für den wir extra morgen noch einmal wiederkommen – denn Prozente sind schließlich immer von Vorteil“, fügte sie am Samstag augenzwinkernd hinzu. Der Nachwuchs indes freute sich vor allem auf die Suche nach den 1000 bunten Ostereiern, die am Sonntagnachmittag auf der Wiese hinter dem Historischen Rathaus versteckt wurden. Pünktlich um 15.30 Uhr gab SWD-Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt den Startschuss. „Die Eier wurden in Rekordzeit gesammelt“, sagte er. „Schon nach weniger als zwei Minuten war die Wiese leer.“ Natürlich ging keiner der fleißigen Sammler leer aus, im Gegenteil: In den meisten Beuteln lagen mehrere rote, pinke, grüne und blaue Ostereier zum Verzehr bereit.

Info Zwei weitere Aktionen auf dem Rathausplatz Frühlingsfest Am 4. und 5. Mai wird zum Frühlingsfest ein 700 Meter langer blauer Teppich auf der Kö verlegt. Viele Aktionen, z.B. der Flossenlauf sind geplant. City-Beach Vom 12. bis 28. Juli heißt es „Summer in the City“ mit dem SWD-City-Beach. Start: Party-Wochenende mit Marc Pesch.

Herzstück des Ostermarktes ist der „Autofrühling“, bei dem die Dormagener Autohäuser Gottfried Schulz, Heinen, Louis Dresen und Bekirovski an beiden Tagen ihre neuesten Modelle führender Hersteller präsentierten. „Das ist vor allem für mich interessant“, sagte Dieter Becker, der bereits ein Auge auf eine neue Familienkutsche geworfen hatte.