Verkaufsoffener Sonntag in der City Frühlingsfest lockte in die Innenstadt

Zum Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag luden die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die City-Offensive am Sonntag in die Innenstadt ein. „Bewährte Partner haben sich angesagt, dazu auch neue Aussteller“, sagte Veranstaltungsmanager Thomas Anno. Um 13 Uhr brachte die Band „The Jolly Family“ zur Eröffnung die Besucher in Stimmung. Geschäfte hatten bis 18 Uhr geöffnet und lockten mit besonderen Angeboten ins Haus. Vor den Läden nutzten viele Aussteller die Möglichkeit, Waren zu präsentieren. „Ich freue mich mit meinem Schmuck dabei sein zu dürfen. Ich bin extra aus Aachen angereist“, erklärte Mariana Rademacher. Sie präsentierte an ihrem Stand auffällige und bunte große Ohrringe.