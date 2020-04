Veranstaltung in Dormagen : Das Frühlingsfest am 9. und 10. Mai ist abgesagt

Das Frühlingsfest am 9. und 10. Mai ist abgesagt

Veranstaltung in Dormagen

Ein Bild aus früheren Jahren. In diesem Jahr fällt das Frühlingsfest aus. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Auch der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag findet nicht Stadt. Das teilte Veranstalter SWD mit. Der Wochenmarkt wird auf den 30. April vorverlegt.

Das für Anfang Mai am Wochenende vom 9. und 10. Mai geplante SWD-Frühlingsfest und der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt werden nicht stattfinden. Damit schließt sich die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD), Veranstalter der City-Feste, der Linie der Stadt Dormagen an, die bis Ende Mai alle städtischen Veranstaltungen abgesagt hat.