Innenstadt Dormagen : Frühlingsfest steht im Zeichen Europas

Teil des Frühlingsfestes ist das Kö-Kinderland. Foto: SWD

Dormagen Am ersten Mai-Wochenende gibt es neben einem verkaufsoffenen Sonntag auch ein Straßenfest mit vielen Angeboten.

Von Klaus D. Schumilas

Beim Frühlingsfest in der Dormagener Innenstadt mit verkaufsoffenem Sonntag wird am ersten Mai-Wochenende (4./5.) blau die dominierende Farbe sein: Unter dem Motto „R(h)ein in die Kö!“ bringt wie im Vorjahr der 700 Meter lange blaue Teppich den Fluss symbolisch in die Fußgängerzone. Zudem steht das Fest im Zeichen der bevorstehenden Europawahl, weswegen am Samstag rund ums Historische Rathaus blaue Europaflaggen das Bild prägen werden.

Viele Akteure sorgen unter Ägide von Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Veranstalter und Hauptorganisator des Stadtfestes, und deren Kooperationspartner City-Offensive Dormagen (CiDo) für ein vielseitiges Programm. Schon der Samstag ist dicht gepackt, denn unter dem Motto „Dormagen. Ein starkes Stück Europa“ werben verschiedene Organisationen mit internationaler Musik, Information und Interaktion für die Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament, zu der am 26. Mai alle EU-Bürger aufgerufen sind. Den Anstoß dazu gab der frühere Kommunalpolitiker und Initiator der Lokalen Agenda 21 in Dormagen, Manfred Puchelt.

Info Frühlingsfest mit Verkaufssonntag Wann Samstag und Sonntag ab 12 Uhr in der Innenstadt Was Das Europafest beginnt samstags ab 11 Uhr mit Jugendsinfonieorchester; auf der „Kö“ lässt die „Zonser Garnison“ sonntags ab 13.30 Uhr Rüstungen und Schwerter klappern, den Flossenlauf der SWD gibt es ab 16 Uhr.

Los geht‘s um 11 Uhr mit einer Welt-Uraufführung, wenn das Jugendsinfonieorchester unter Leitung von Dan Zemlicka Beethovens „Ode an die Freude“, die offizielle Europahymne, anstimmt. Das Stück ist nicht neu, wohl aber der Text, den der Dormagener Dietrich Kegler eigens für den Europatag verfasst hat. „Alle Besucher sind eingeladen, mit einzustimmen“, sagt Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt. Dazu werden Textblätter verteilt. Um 12 Uhr spielt der Akkordeonspielkreis der Musikschule unter Leitung von Ruthilde Holzenkamp Melodien aus europäischen Ländern, während es um 13 Uhr weit über die Grenzen des Kontinents hinausgeht: Dann zieht die Sambatruppe der Musikschule mit brasilianischen Rhythmen durch die Fußgängerzone. Bis in den Mittag hinein werden auf einem kleinen Europa-Markt auch verschiedene Schulen, die Freunde von Saint-André und die Kultur- und Heimatfreunde Stadt Zons mit Infoständen am Rathaus präsent sein. Letztere pflegen seit einigen Jahren freundschaftliche Kontakte nach Polen und kredenzen stilecht Europabrot mit polnischem Schmalz.