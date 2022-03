Frühling in Dormagen : Der Frühling erwacht in Dormagen

Dormagen Sonnenschein, bunte Blumen und Frühlingsstimmung, wohin das Auge reicht. „Ist das Wetter nicht traumhaft?“, beginnt dieser Tage fast jedes Gespräch.

Unsere Fotografin Melanie Zanin war in dieser Woche in den Dormagener Stadtteilen unterwegs, um die ersten warmen Tage des Jahres einzufangen. Ihr Weg führte sie dabei unter anderem in die Zonser Altstadt, in der sich zahlreiche Spaziergänger tummelten, nach Stürzelberg, wo die ersten Eiswaffeln verzehrt wurden, und zur besonderen Idylle am einsamen Waldsee in Hackenbroich.