Frühjahrsputz in Dormagen Am 11. März startet die stadtweite Müllsammelaktion - so kann man mitmachen

Der Frühjahrsputz findet in allen Dormagener Stadtteilen von 9 bis 12 Uhr statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und Dormagen vom wilden Müll zu befreien. Ab sofort können sich Gruppen und Einzelpersonen dazu bei den ehrenamtlichen Stadtteil-Patinnen und Stadtteil-Paten oder im Büro für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement der Stadtverwaltung anmelden. Nach getaner Arbeit wird es für alle Mitwirkenden in den einzelnen Stadtteilen erneut einen Imbiss vom DRK (Deutsches Rotes Kreuz)geben. Unterstützt wird der Frühjahrsputz zudem von dem Entsorgungsunternehmen EGN, das Fahrzeuge und Personal bereitstellt.