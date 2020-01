Frühjahrsputz in Dormagen : Koordinatoren des Sauberhaft-Tages

Dormagen Großer Frühjahrsputz am 14. März. Im Vorjahr machten rund 4400 Helfer mit. Das Maskottchen „Putzi“ ist wieder mit dabei.

Das Maskottchen „Putzi“ ist wieder mit dabei, wenn am Samstag, 14. März, ab 9 Uhr in ganz Dormagen gemeinsam Frühjahrsputz gehalten wird. Seit 18 Jahren sagen die Dormagener beim „Sauberhaft-Tag“ illegal entsorgtem Müll den Kampf an. 2019 sammelten rund 4400 kleine und große Helfer mehr als 15 Tonnen Wildmüll im ganzen Stadtgebiet. „Wir hoffen natürlich, dass sich wieder möglichst viele Dormagener am großen Frühjahrsputz beteiligen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Die Sensibilität für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit ist zuletzt gestiegen. Beim Dormagener Frühjahrsputz geht es darum, dieses neue Bewusstsein in die Tat umzusetzen.“